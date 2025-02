Tifosi sanniti a Biella: sono già 250 La prevendita, esclusivamente on line, si chiude domani sera alle 19

Al “La Marmora-Pozzo” di Biella domenica mattina prevarrà l'idioma sannita. Il momento tormentato vissuto dal Benevento non ha frenato i tifosi giallorossi che non vogliono mancare a questa sfida suggestiva. La Juventus, benchè nelle sua versione Next Gen, è suggestione pura e tanti vorrebbero essere domenica mattina a Biella, circa 75 chilometri da Torino, sul campo che ospita la squadra bianconera allenata da Massimo Brambilla. La prevendita, effettuata on line, si chiuderà domani (sabato) alle 19. Poco più che a metà strada erano 250 i tagliandi acquistati dai tifosi sanniti, che hanno complessivamente 591 posti disponibili da poter occupare. E' evidente che la parte del leone in questa partecipazione nello stadio biellese l'hanno fatta gli Stregoni del Nord, un po' da tutte le destinazioni del settentrione. C'è ancora tempo per incrementare la presenza. Indispensabile in una delle partite più importanti del campionato giallorosso.

Nella foto i tifosi sanniti all'Allienz il 5 novembre del 2017, la prima volta in A del Benevento