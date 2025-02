Juve, Brambilla: "Bravi ad arginare il Benevento. Pazienza? Non è facile..." Le parole del tecnico bianconero dopo il successo con i giallorossi

Ecco uno stralcio del commento di Brambilla sulla vittoria conquistata dalla sua Juve Next Gen contro il Benevento: “Il Benevento è una squadra forte, con calciatori di qualità. Oggi ci ha messo in difficoltà per larghi tratti della partita. Siamo stati bravi a togliere gli spazi. Per un allenatore che subentra non è facile in tre giorni mettere idee nuove, però mi sembra che il Benevento sia una squadra forte”.