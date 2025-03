Oggi in scena la 31a giornata di una C sempre più "monca" Sfida a distanza tra Cerignola e Avellino che affrontano Foggia e Trapani

Aspettando la nuova rivoluzione in classifica che uscirà fuori dalla imminente esclusione della Turris, va in scena un 31° turno che si fa fatica a definire con un qualsiasi aggettivo. La graduatoria è già piena di asterischi, di partite che non si sono giocate, di altre che non potranno giocarsi, di penalizzazioni, di capovolgimenti di fronte, di calcoli astrusi.

L'unico “estraneo” in questa situazione sembra il campo di gioco, o se vogliamo essere più diretti il “merito sportivo”. Balza subito agli occhi che le nuove classifiche uscite fuori dalle nefandezze di Taranto e Turris (con la complicità di Figc e Covisoc, ovvio...) hanno penalizzato chi sul campo vi aveva vinto, premiando invece chi vi aveva pareggiato o perso. Viva lo sport visto al contrario. Il merito? Non conta più nulla.

La 31a inizia con una partita che non si gioca per ovvie ragioni, quella tra Catania e Turris: gli etnei riposano guardando gli altri giocare.

ALLE 18,30. La prima serie di sfide infrasettimanali è fissata alle 18,30: al Lamberti è di scena il Messina, in cerca di punti per evitare di retrocedere senza neanche l'ausilio del play out. Al De Cristofaro si gioca Giugliano-Picerno e c'è in gioco una buona fetta di qualificazione ai play off. Il Monopoli che non sa più vincere in casa (un po' come il Benevento...) riceve al Veneziani il Latina e non può che puntare alla vittoria. Sfida di ambizioni mai represse quella tra Sorrento e Juve Next Gen: i play off fanno gola ad entrambe, decideranno i “punti ballerini”. Ultima sfida del pomeriggio quella tra il Team Altamura e la Casertana. I falchetti giocano con le antenne drizzate verso la sfida del Messina a Cava: se riescono a chiudere la stagione regolare con almeno 8 punti di vantaggio sui peloritani, saranno salvi senza il ricorso ai play out.

LE NOTTURNE. Ce ne sono tre che iniziano dopo le 20. La prima è la sfida tra Avellino e Trapani al Partenio che scendono in campo alle 20,30. Dopo l'esclusione della Turris (di cui prima o poi sapremo...), l'Avellino ha di fatto ridotto ad un solo punto il distacco dal Cerignola. La lotta a distanza vede appunto gli irpini provare a fare la festa all'ex squadra del suo bomber Lescano, mentre il Cerignola cercherà di avere la meglio nel derby della Daunia sui cugini satanelli.

L'ultima sfida è quella del Vigorito tra Benevento e Crotone: sfida antica e un po' annacquata dopo i fasti di entrambe in B e in A.

Ah, ovvio che oltre al Catania c'è un'altra squadra che riposa stasera: è il Potenza che avrebbe dovuto affrontare il Taranto. Più che una classifica, questa del girone meridionale di C, sembra un foglio di appunti: non si sa più dove mettere gli asterischi.