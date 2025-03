Taranto, Turris e la C "taroccata": si finisce in tribunale? Un campionato sempre più falsato: si leva solo la vice del patron del Trapani...

Che fosse solo questione di tempo lo si era capito. Che dopo il Taranto fosse esclusa anche la Turris non c'erano più dubbi. Il presidente Marani ha scritto parole contrite su questo autentico scempio avvenuto nel girone C di serie C: “L’esclusione di Taranto e Turris ?nel corso di svolgimento della stagione regolare arreca un grave danno al campionato ed ai club, in anni di impegno comune per lo sviluppo e il miglioramento del “prodotto” Serie C. Il pensiero va in primis alla sofferenza che questa? vicenda provoca alle città di Taranto e Torre del Greco, in particolare ai tanti tifosi rimasti sempre accanto alla squadra, agli staff tecnici, ai calciatori e ai dipendenti e collaboratori delle due società”. Le decisioni del Tribunale federale – fanno sapere dalla Lega Pro - seppure dolorose, ribadiscono la necessità dei controlli sulle scadenze dei pagamenti.

Parole di circostanza, il danno è ormai fatto, ed ora a “buoi scappati” l'ingiustizia appare sempre di servita su un piatto d'argento nei confronti di chi ha partecipato a questo campionato rispettando le regole. Le Noif, modificate nel 2019, aggiungono iniquità a ciò che è già accaduto, premiando non certo il merito di chi ha giocato regolarmente fino ad oggi, ma riabilitando chi era caduto contro le squadre escluse e si è visto riaccreditare ciò che aveva perduto.

All'improvviso ci siamo accorti tutti di questa modifica avvenuta nel 2019, all'alba dell'era Covid (marzo 2020). Cambiata non si sa in base a quale criterio e che non sembra certo un provvedimento di equità sportiva.

Dal mondo della C si leva forte la voce di dissenso del presidente del Trapani, Antonini. Una voce nel deserto, quantunque combattiva ed autorevole: «Turris fuori. Quello che scrissi tre settimane fa si è avverato. E il 16 aprile tocca al Messina. Le altre squadre dovranno pagare? Per quale motivo, se tanto ci sono già due fallite e una terza prossima? Senza playout, chi è davvero preoccupato delle penalizzazioni? Il presidente Marani non può cavarsela con un semplice comunicato». Il patron della società granata ne ha soprattutto per la Covisoc: «O si convoca un consiglio straordinario di Lega per riscrivere le regole e trovare un modo per rimborsare i club danneggiati – dice - oppure questa storia finirà in tribunale. Io ho già tutto pronto. Le fideiussioni devono saltare fuori. E quando a fine marzo la COVISOC verrà a Trapani, pubblicherò la lista dei documenti che ci hanno chiesto. Voglio vedere come hanno controllato questi truffatori seriali, permettendogli di iscriversi senza una lira. Vergogna assoluta».

Il campionato più “taroccato” d'Italia avrebbe bisogno di prese di posizione nette, prima da parte delle Istituzioni, attratte solo dalle grandi piazze, ma anche da chi ha fatto sacrifici per essere ligio alle regole che erano state dettate per partecipare a questo campionato.

Quello che è certo è che sembra un punto di non ritorno, nulla sarà come prima. O si prendono provvedimenti urgenti, anche prima che questo campionato finisca o non avrà più senso seguire queste categorie sempre più abbandonate al proprio destino.