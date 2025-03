Benevento, Acampora dopo il pari col Crotone: "Non è un periodo facile" Le parole del centrocampista giallorosso dopo la sfida del Vigorito

Ecco le parole di Acampora subito dopo il triplice fischio del match tra Benevento e Crotone: "Veniamo da un periodo non facile, però dobbiamo dare una risposta a noi stessi con una prestazione importante come fatto nel secondo tempo. Ora è tornato Auteri, si continua a lavorare per fare ciò che si era fatto prima. Il nervosismo? Giocare a Benevento non è come farlo da altre parti, quindi ci sta che qualcuno possa sentire la pressione. Dobbiamo essere bravi, soprattutto noi più grandi, per fare stare sereni i giovani".

Acampora ha proseguito: "In questo momento ci manca il cinismo, ciò che nel primo periodo abbiamo avuto. In questo momento ci sta mancando, nonostante le azioni siano state create. Una partita del genere, fatta tre mesi fa, sarebbe finita 3-1. Ora dobbiamo stare zitti, abbassare la testa e correre. I dettami di Auteri? Ieri ci ha detto la sua idea, abbiamo cercato di farlo. Stasera qualcosa si è vista soprattutto in fase di non possesso".

"Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per ottenere un punteggio migliore in modo da sfruttarlo nei play off".