Lunedì "ospite" al Vigorito l'aad Calcio Molinara Nell'ambito dell'iniziativa "Con il Benevento lo sport sannita al Vigorito"

Proseguono gli appuntamenti con l'iniziativa gialloross denominata "Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito", che coinvolge le realtà sportive locali e della provincia, in occasione delle partite casalinghe del campionato 2024-2025 allo Stadio Ciro Vigorito. Dopo la partecipazione dei Club U.S. Rugby, Accademia Volley, ASD Bersaglieri Sanniti, ASD Calvi, Accademia Olimpica Scherma, ASD FC Città di Benevento, ASD Giorgio Ferrini, Arcieri Sanniti e Arcieri del Sannio, il Benevento Calcio ospiterà, per la prossima gara contro il Picerno, in programma lunedì 24 marzo 2025 alle ore 20:30, la società ASD Calcio Molinara.

L'associazione dilettantistica sannita, fondata nel 1982 e presieduta da Giuseppe Girolamo, è attualmente prima in classifica nel campionato 2024-2025 di Seconda Categoria.

Durante l'intervallo, gli atleti, accompagnati dai loro dirigenti, prenderanno parte ad un emozionante giro di campo, un'occasione speciale in cui lo speaker condividerà la loro storia e il percorso di crescita dell'associazione.