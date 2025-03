Oukhadda: "Ci serve una vittoria. I rigori? Parliamo sempre delle stesse cose.." Il difensore del Benevento ha sottolineato: "Pensiamo al derby. Vogliamo vincerlo"

Ecco le parole di Oukhadda al termine di Benevento-Picerno: "Abbiamo provato a vincerla fino all'ultimo, contro una squadra che a mio avviso palleggia molto bene e che ci ha costretti a prenderli uomo contro uomo. Verso la fine ci siamo sbilanciati per vincerla e abbiamo rischiato anche di perderla. La prestazione c'è stata, dobbiamo pensare a domenica e scrollarci di dosso questa paura di vincere che alla fine non è una paura. I falli di mano? Erano evidenti. In C non c'è il Var, alla fine di ogni partita parliamo sempre delle stesse cose. Non voglio trovare alibi, ma sono episodi che non stanno venendo dalla nostra parte, come i due gol sbagliati a porta vuota".

"In questo momento ci serve una vittoria che ci dà quella forza in più per piazzarci nel miglior modo possibile, altrimenti sarebbe un peccato per ciò che abbiamo fatto fino a gennaio. Domenica sarà una partita molto importante per tutti, sono sicurissimo che faremo una grande partita. Voglio vincerla. Dobbiamo entrare in campo senza timore di nessuno, con la convizione della nostra forza".