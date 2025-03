Nunziante, l'avventura azzurra termina senza giocare Bollini non l'ha chiamato a difendere i pali, che sono stati appannaggio del fiorentino Martinelli

E' finita l'avventura della Nazionale Under 19 nella fase Elite di qualificazione per il Campionato Europeo. Nell'ultima partita del girone finale giocata a Catanzaro, gli azzurrini di Bollini hanno battuto la Francia per 2 a 0, terminando il girone imbattuti, ma la Spagna, che ha sconfitto a Cosenza la Lettonia (4-1) ha fatto meglio e si è guadagnata le finali in Romania.

Insieme alla squadra azzurra è terminata anche l'esperienza per Alessandro Nunziante, che è rimasto in panchina in tutte e tre le gare, nel ruolo di dodicesimo dietro al fiorentino Martinelli. Per il giovane giallorosso comunque una esperienza di grande valore che gli servirà nel prosueguo della carriera che si spera sia ricca di successi. Il portierino giallorosso tornerà già domani ad allenarsi con la squadra giallorossa all'Imbriani.

Questo il tabellino dell'ultima gara di Catanzaro, sospesa a metà ripresa per un improvviso banco di nebbia che ha reso tutto “invisibile”. Poi la partita è ripresa, anche se le condizioni non sono migliorate in maniera convincente.

ITALIA-FRANCIA 2-0

ITALIA: Martinelli, Magni (93′ Fini), Leoni, Plaia, Camarda (93′ De Pieri), Liberali, Fortini, Sala, Pagnucco, Venturino (93′ Agbonifo), Ekhator (57′ Coletta). A disp: Nunziante, Jack, Natali, Fini, Rispoli, Agbonifo, De Pieri, Mendicino, Coletta. All: Bollini.

FRANCIA: Niflore, Gadou, Kayi Sanda, Canvot, Milliner (46′ Detourbet), Amougou (70′ Amaogou), Gomis, Zague, Methalie, Bamba (70′ Sylla), Meïte (82′ Diliwidi). A disp: Argney, Titi, Sangui, Diliwidi, Bouneb, Kiwa, Sylla, Detourbet, Guirassy. All: Vannuchi.

ARBITRO: Antoni Bandic (BIH).

ASSISTENTI: Nebojša Zugic (BIH), Furkan Ürün (TUR).

MARCATORI: Camarda (I), Ekhator (I).

AMMONITI: Sala (I), Amougou (F), Fortini (I).