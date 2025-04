Auteri chiama a raccolta i tifosi: "Ora serve unità di intenti e sintonia" "Mi sembra che questa squadra sia tornata". Quinto posto sfumato al 90'

Sesto posto, peccato. Il quinto posto sfuma sul filo di lana. Un gol al 90' di Inglese, lo regala al Catania, che quindi avrà la certezza di giocare in casa non solo la prima (contro il Giugliano), ma eventualmente (se si qualifica) anche la seconda. Lo ricordiamo che nel secondo turno a girone arrivano le tre vincenti di Catania-Giugliano, Benevento-Juventus e Potenza-Picerno: le tre squadre che giocano in casa possono contare su due risultati su tre e passare il turno anche con un pari al 90'. Nel secondo turno alle tre squadre che vincono si aggiungerà il Crotone che è finito quarto. I pitagorici affronteranno la peggiore classificata nella stagione regolare tra le tre tre qualificate.

Gaetano Auteri soddisfatto, ma...

“Credo che abbiamo fatto una buona partita, anche se abbiamo mancato alcune situazioni importanti non finalizzando alcune occasioni. Ma da parte di alcuni, noto un migliore atteggiamento fuori che in casa. Ecco, capisco la delusione dei tifosi, ma vorrei che si evitassero atteggiamenti negativi, in fondo ora iniziamo un nuovo torneo, avremo tempo per preparalo. Vorrei un ambiente più unito, il pubblico è determinante per noi. Proviamo a giocarcela nel migliore dei modi.

Il giovane Sena tra i migliori in campo

“Sena? - dice Auteri - forse non ci ho capito niente io. Ma lo conosco bene, poi nel percorso di lavoro ci fanno delle scelte, ma Sena è un ragazzo che ha qualità, ha grande gamba, non è una sorpresa, ma ammetto che avrei potevo dargli spazio prima”.

La squadra sta bene sul piano fisico

“Dal punto di vista fisico ci arriviamo bene – dice ancora il tecnico - c'è una settimana di lavoro da preparare contro una squadra importante come la Juventus Next Gen, abbiamo il vantaggio del doppio risultato, ma dobbiamo giocare come stasera, senza pensare a questo vantaggio. Mi sembra che questa squadra sia tornata, anche i giovani hanno risposto bene da Perlingieri a Talia, a Prisco, Sema, ma anche Starita. Simonetti poi può giocare dovunque. Come si prepara questo sfida? Con unità di intenti e sintonia, con l'apporto e l'afflato del nostro pubblico”.