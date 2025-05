Juve NG, Brambilla: "La nostra forza è la spensieratezza" "Giochiamo senza pressioni e l'aspetto mentale in queste sfide può fare la differenza"

La Juventus Next Gen, una formazione Primavera ricca di giovani di prospettiva e che sotto la guida di Massimo Brambilla ha trovato il vestito giusto per questo difficile campionato di serie C. "Nessun segreto – dice il tecnico bianconero - solo lavoro. Paga sempre, soprattutto con giovani come i nostri che devono crescere". Sta di fatto che prima del suo ritorno in panchina, la squadra con Montero era in zona retrocessione: "Poi si è incanalato tutto nel verso giusto, ci siamo tolti subito dalla zona pericolosa e sono venute fuori le nostre qualità con la testa più sgombra". L'obiettivo era la crescita dei ragazzi: "L’obiettivo primario è stato raggiunto, la crescita della squadra è sotto gli occhi di tutti. Il secondo obiettivo erano i risultati e ci siamo salvati vista la situazione di classifica a un certo punto della stagione. Ora siamo ai playoff, ragioniamo allagiornata: pensiamo al Benevento, non andiamo oltre. Poi vedremo che succederà".

Al Vigorito partita senza vantaggi per i giovani bianconeri

"Sarà una sfida bella per il contesto – dice Brambilla - per il valore dell’avversaria, che punta ad andare in Serie B dopo un campionato di vertice. Sarà dura, saremo obbligati a vincere dalla formula, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Trovarsi in difficoltà e riuscire a superarle aiuta a crescere. Quest’anno i ragazzi ne hanno trovate tante poi con il lavoro le abbiamo superate: la crescita è stata evidente". Ma cosa serve per andare avanti in questi play off...? “Nelle partite secche l’esperienza conta tanto. La nostra forza è la spensieratezza, giocare con poca pressione. Stiamo bene, siamo giovani e l’aspetto mentale può fare la differenza".

Seconde squadre, non tutti le vogliono

"Seconde squadre? Per i club di alto livello è uno scatto di crescita fondamentale per i ragazzi. C’è poi il punto di vista delle altre di Lega Pro: tolgono effettivamente qualche posto ad altre piazze, magari importanti. Però la dimostrazione, anche quest’anno, è che ci sono stati tanti problemi dal punto di vista economico con penalizzazioni".