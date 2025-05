2° turno play off: Juve, vediamo se fu vera gloria Stasera sei partite della fase a gironi: si inizia alle ore 20

Play off, secondo turno della fase a gironi. Nei pronostici oggi il Benevento sarebbe dovuto volare fino a Catania per giocarsi un difficile passaggio del turno. Ma si è fermato subito, al primo ostacolo. La “nuova generazione” della Juventus è sembrata maturare in fretta ed ha preso le sembianze della “vecchia signora” guadagnandosi un secondo turno allo Scida di Crotone. I giovani bianconeri, si vede, arrivano da selezioni meticolose, i “vecchi” sono pochi, ma fanno ancora la differenza, come l'ex giallorosso Guerra. E poi lì continuano a sottolineare la spensieratezza, che le altre – così dicono - non hanno. In rampa di lancio ancora l'ex Feralpisalò, Alessandro Pietrelli, classe 2003, nome che gira forte nell'ambito della prima squadra. Per lui può aprirsi l'esperienza al Mondiale per Club questa estate, oltre che palesarsi qualche convocazione prima che termini il campionato di A. Il Crotone si è allarmato per la vittoria bianconera a Benevento, ma Longo ha detto di contare su quell'attacco che a lungo è stato il migliore della categoria, facendo leva su Gomez, Tumminiello, Murano. Bella sfida, pronostico vietato.

Caturano e Rosafio sfidano il Catania di Toscano

L'altra sfida del girone meridionale si gioca al Massimino. La squadra di Toscano sfida il pericoloso Potenza di Caturano e Rosafio, che già in stagione regolare s'è regalata una vittoria clamorosa all'ombra dell'Etna. Alla fine i siciliani, che devono fare a meno di Gega e Lunetta, dovrebbero alla fine riuscire ad aver ragione, anche per via del vantaggio dei due risultati. Ma anche qui il pronostico è assolutamente vietato.

Al Nord sfide tra tanti ex giallorossi

Si gioca alle 20, così pure negli altri due gironi, Al Nord si sfidano Albinoleffe e Atalanta U23 in un derby d'altri tempi, oltre a Renate-Giana Erminio. Nel girone B entra in scena il Pescara che riceve la Pianese sulle note delle dichiarazioni di Baldini, che ha sentenziato che vincerà questi play off. L'altra sfida è tra l'Arezzo di Christian Bucchi e Luca Antei e la Vis Pesaro di Roberto Stellone. Un bel po' di passato giallorosso in questo scontro tra squadre di ottima caratura, compreso Nello Cutolo, attuale direttore sportivo degli amaranto.

Il programma del Secondo Turno del Girone – Mercoledì 7 maggio ore 20

Girone A

Albinoleffe-Atalanta U23 (SkySport 254)

Renate-Giana Erminio (SkySport 256)

Girone B

Pescara-Pianese (SkySport 253)

Arezzo-Vis Pesaro (SkySport 255)

Girone C

Crotone-Juventus NG (SkySport 251 + SkySport Arena)

Catania-Potenza (SkySport 252)