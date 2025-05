Sorteggio Play Off: c'è Catania-Pescara Da far tremare le vene ai polsi anche la sfida del Crotone contro la Feralpisalò

In diretta su Sky, la mano di Fabio Pecchia a mo' di destino. Il sorteggio per il primo turno della fase nazionale si è svolto negli studi dell'emittente che trasmette le partite della Lega Pro. Cinque teste di serie: Torres, Monopoli, Pescara, Feralpisalò e Rimini che sono state accoppiate alle squadre qualificate dalla seconda fase a girone. Sfide di alto livello, soprattutto per le due formazini che provengono dal girone meridionale: il Catania ha preso il Pescara, il Crotone la Feralpisalò. Le squadre che giocheranno in trasferta il primo turno avranno il vabtaggio di popter puntare su due risultati.

Fase nazionale primo turno

Andata: Domenica 11 maggio

Ritorno: Mercoledì 14 maggio

Atalanta U23-Torres

Giana Erminio-Monopoli

Catania-Pescara

Crotone-Feralpisalò

Vis Pesaro-Rimini