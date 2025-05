Una tra Frosinone e Salernitana sarà avversaria della strega in C Si giocheranno la permanenza in serie B in un drammatico play out.

Il pericolo non è scongiurato: una tra Frosinone e Salernitana sarà prossimo inquilino della “casa di C”. Più precisamente nel girone meridionale, anche se il Frosinone potrebbe anche finire nel girone di centro.

L'ultima giornata di campionato, il recupero della 34a, quella non disputata per la scomparsa di Papa Francesco, è andata in archivio con la clamorosa retrocessione della Sampdoria, per la prima volta nella sua storia in serie C.

Ma quello che interessa la strega e i suoi prossimi avversari passa per il play out tra Frosinone e Salernitana. Una si salverà, l'altra cadrà in Lega Pro. Ai ciociari, vittoriosi a Sassuolo, basterà anche ottenere due risultati speculari, perchè al termine del play out sarebbe salvo grazie alla migliore posizione di classifica. La Salernitana, che ha vinto a Cittadella e ha spinto i patavini in serie C, ha invece bisogno di fare almeno un gol in più degli avversari se vorrà rimanere in serie B.

Gara di andata: lunedì 19 maggio, Salernitana-Frosinone

Gara di ritorno: sabato 24 maggio, Frosinone-Salernitana