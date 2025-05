Serie B terminata, il Benevento conferma tre suoi record Erano stati messi a repentaglio dal cammino irrefrenabile del Sassuolo

L'ultima giornata del campionato di serie B ha sancito alcune statistiche che ridanno un po' di sorriso ad un ambiente calcistico come quello giallorosso che esce da una stagione abbastanza tormentata. L'attacco del Sassuolo ad alcuni record fatti segnare dal Benevento di Pippo Inzaghi nel 2019-20 non ha sortito gli effetti sperati. I record rimangono alla squadra giallorossa che nel torneo a 20 squadre e con i tre punti a partita ha fatto segnare il massimo punteggio in classifica: 86 punti rispetto agli 82 attuali del Sassuolo. Il record assoluto, lo ricordiamo, appartiene comunque all'Ascoli del '77-78, ma è solo una proiezione, visto che all'epoca le vittorie valevano solo due punti. I bianconeri fecero segnare alla fine del torneo 61 punti, che, in proiezione, appunto, ne sarebbero valsi 87.

Anche il massimo vantaggio sulla seconda in classifica

Il Benevento del 2019-20 mantiene anche il record di punti di vantaggio sulla seconda (era il Crotone) che furono ben 18. Il Sassuolo ha terminato l'attuale campionato con 6 lunghezze di vantaggio sulla seconda, toh, proprio il Pisa di Pippo Inzaghi.

Il terzo record intonso è il numero di vittorie complessive ottenuto: il Benevento di Inzaghi ne ottenne quell'anno 26 (come l'Ascoli del 77-78), una in più del Sassuolo di quest'anno che si è fermato a 25. La percentuale di vittorie giallorosse (26 su 38 partite... bei tempi) fu del 68,42 per cento. Il Sassuolo si è fermato al 65,78 per cento.