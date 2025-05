Play off di C: ne sono rimaste solo otto, una va in B Ecco le "seconde": Vicenza, Ternana e Cerignola. Pescara testa di serie. Oggi sorteggio (Sky 11,30)

Alla fine di un turno emozionante come pochi, sorprese non ce ne sono state. Le cinque partite di ritorno del primo turno della fase nazionale non hanno deluso le attese, hanno regalato emozioni e gol, ma sono passate le squadre favorite. La Torres ha salvato la faccia contro l'Atalanta U23 vincendo il ritorno per 2 a 1 dopo la debacle dell'andata (1-7). Il Monopoli ha giocato una gara in fotocopia dell'andata al Veneziani: se a Gorgonzola era rimasto in dieci per l'espulsione di Miceli, in Puglia il cartellino rosso l'ha preso Bizzotto, proprio il suo sostituto. Partita impari dieci contro undici e vittoria finale dei milanesi come all'andata: 3-1.

Pescara, finale col brivido

All'Adriatico il Pescara ha tutto sommato gestito bene la sfida col Catania, ma i minuti finali sono stati fatti col cuore in gola. Gli etnei sono passati per primi in vantaggio. Poi, ripresi sull'1 a 1 sono riusciti nei minuti finale a trovare il 2-1 con Montalto. Qualche minuto di suspence per i tifosi abruzzesi, poi il grido di sollievo: passaggio del turno e ancora testa di serie (per l'eliminazione delle terze: Torres, Monopoli e Feralpisalò e del Rimini vincitore della Coppa). La Feralpi Salò ci ha provato con tutte le forze contro il Crotone e dopo una prodezza dell'ex giallorosso Di Molfetta erano riusciti a trovare anche il 3 a 1 con una clamorosa “papera” di D'Alterio. Il Var però ha reso tutto vano, annullando il gol per fuorigioco precedente.

Tra Rimini e Vis Pesaro emozioni a go' go'

L'ultima sfida, quella che sembrava la più equilibrata tra Rimini e Vis Pesaro, ha regalato la bellezza di 7 gol e un andamento assai emozionante. La squadra di Stellone si è portata sul 3 a 0, ma poi ha subito la quasi rimonta dei romagnoli fino al 2-3. Il quarto gol ha chiuso i conti, ma il Rimini ha comunque trovato la forza nel finale di segnare anche il 3-4. Da considerare che il pareggio, con qualsiasi punteggio, avrebbe promosso i biancorossi di Buscè.

Stamattina il sorteggio a Sky: c'è Felice Evacuo

Atalanta U23, Giana Erminio, Pescara, Crotone e Vis Pesaro passano dunque al secondo turno nazionale e trovano le tre seconde a sbarrar loro il passo: Vicenza, Ternana e Audace Cerignola, che saranno tutte teste di serie: la quarta è, come abbiamo detto, il Pescara. Stamattina a Sky, nel corso di Area C alle 11, 30 ci sarà il sorteggio a cui parteciperà un altro ex giallorosso, Felice Evacuo. Toccherà all'ex bomber di Pompei estrarre uno ad uno gli avversari di Vicenza, Ternana, Cerignola e Pescara, a cui saranno abbinate Atalanta U23, Giana Erminio, Crotone e Vis Pesaro. Gara d'andata domenica 18 maggio, ritorno mercoledì 21.