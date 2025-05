Play off, il girone C è il meno rappresentato nella fase finale Sono già sette le squadre estromesse nei primi turni: ieri l'uscita di Catania e Monopoli

Dopo Benevento, Giugliano, Picerno, Potenza e Juventus Next Gen, nella serata del primo turno nazionale sono uscite di scena anche Monopoli e Catania. Delle nove qualificate ai play off del girone C sono rimaste solo Crotone e Cerignola, che entrerà in scena nel prossimo turno.

Delle otto finaliste tre appartengono al girone A, Vicenza, Giana Erminio, Atalanta U23, tre al girone B, Ternana, Pescara e Vis Pesaro, solo due a quello meridionale, appunto Crotone e Cerignola. Potrebbe essere una prima indicazione sul valore espresso nei tre gironi. Tra l'altro va detto che i pitagorici sono riusciti a qualificarsi grazie al Var che è andato a scovare un fuorigioco millimetrico sulla papera colossale del suo portiere. Sarebbe stato il 3 a 1 per la Feralpisalò e con quel risultato al 90' sarebbero passati i gardenesi.

Va anche detto che il Catania se l'è giocata fino in ultimo con grande spirito battagliero. Ma al di là di un'uscita di scena dignitosa, chi si ricorderà un domani di questo particolare. Anche gli etnei saranno accomunati nel calderone delle squadre eliminate e l'anno prossimo saranno come le altre ai nastri di partenza della serie C.

Il Benevento è fuori già da 11 giorni e nessuno potrà mai dire se sia stato meglio uscire subito o se sarebbe stato meglio essere estromessi (ma con maggiore rammarico...) nelle gare finali. La cosa migliore, per tutti, era una sola: vincere e salire in serie B. Ma su 28 partecipanti sarà l'impresa che riuscirà ad una sola squadra. Tutte le altre, dignitosamente o meno, saranno rimaste al palo e l'anno prossimo saranno ancora in Lega Pro.

In undici giorni il Benevento ha avuto già modo e tempo per riflettere su ciò che si è fatto e su quello che dovrà essere il futuro. La società si è riunita in maniera interlocutoria un paio di giorni fa, ma c'è bisogno ancora di un po' di tempo per ricollocare gli ingranaggi al posto giusto. L'intenzione è quella di rinnovare tanto, di assimilare maggiormente la prossima squadra al modello agonistico del girone meridionale di serie C. Non sarà un compito facie, ma facendo leva sugli errori del passato, se ne potranno evitare tanti in futuro.