Play off, il sorteggio "regala" il Vicenza al Crotone Per il Cerignola ci sarà l'Atalanta U23

Dalla mano di Felice Evacuo sono state stilate le sfide del secondo turno della fase nazionale dei play off di C. Il sorteggio è appena andato in scena su Sky. Probabilmente le sfide più difficili sono toccate proprio alle due squadre provenienti dal girone C: al Crotone è toccato il Vicenza, secondo dietro al Padova nel girone A, al Cerignola è stato opposta l'Atalanta U23.

Le altre due sfide saranno Giana Erminio-Ternana e Vis Pesaro-Pescara. Le squade che giocano la prima in trasferta sono teste di serie e passeranno il tirno anche con due risultati speculari senza supplementari e rigori.



FASE PLAYOFF NAZIONALE:

secondo turno – gara di andata: domenica 18 maggio 2025

secondo turno – gara di ritorno: mercoledì 21 maggio 2025



GARA 1

GIANA ERMINIO-TERNANA

GARA 2

CROTONE-VICENZA

GARA 3

VIS PESARO-PESCARA

GARA 4

ATALANTA U23-CERIGNOLA

Sorteggiati gli accoppiamenti anche delle semifinali e finali

SEMIFINALE A: VINCENTE GARA 4-VINCENTE GARA 3

SEMIFINALE B: VINCENTE GARA 2-VINCENTE GARA 1

La finale

VINCENTE SEMIFINALE B-VINCENTE SEMIFINALE A