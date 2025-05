Società, ieri nuova riunione all'ivpc Proseguono gli incontri volti alla riorganizzazione tecnica

In segreteria si lavora alacremente per soddisfare ogni adempimento chiesto dalla Lega per l'iscrizione: si sa che quest'anno chi vorrà partecipare alla Serie C 2025/26 dovrà essere realmente in grado di sostenere le spese, con bilanci in ordine, stipendi versati e infrastrutture idonee. Il primo grande cambiamento riguarda la data di scadenza per l’iscrizione, fissata al 6 giugno 2025. Un anticipo pensato per garantire controlli più puntuali da parte della Covisoc, che il 9 giugno verificherà tutta la documentazione.

Società, nuovo incontro all'Ivpc

Il lavoro solerte degli addetti va a braccetto con quello della società che è impegnata nella riorganizzazione tecnica della nuova stagione. Dopo il summit andato in scena la settimana scorsa nella sede di Confindustria a Piazza Risorgimento, il presidente ha di nuovo incontrato ieri pomeriggio, questa volta nella sede dell'Ivpc ad Avellino, Marcello Carli, Gaetano Auteri e Alessandro Cilento.

C'è da mettere le basi per la nuova stagione, piantare i puntelli giusti e ripartire colmando le pecche emerse nello scorso campionato.

Serve una spina dorsale esperta e di personalità

La nuova squadra che ha già una struttura per larghi versi giovane, ha bisogno di una spina dorsale esperta, formata soprattutto da giocatori di grande personalità: portiere, centrale di difesa, centrale di centrocampo, centravanti. Tanti dei ragazzi che si deciderà di far rimanere potranno regalare un gran contributo alla causa, ma il “mix” dovrà essere costruito con attenzione e senza commettere errori grossolani.

E' ovvio che si tratti di incontri interlocutori, che servono per fare il punto della situazione. L'importante è che si vada avanti e si metta ogni volta un tassello per definire la nuova struttura. Il tempo non manca, la stagione non è ancora neanche finita, è evidente che sarà essenziale avere unità di intenti e idee chiare.