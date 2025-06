Benevento Under 17: talenti in mostra aspettando la Final Four Spicca su tutti il capitano e goleador Marco Giugliano: 34 gol tra stagione regolare e play off

La semifinale scudetto del campionato Under 17 resta fissata per venerdì 13 giugno alle 17,30. Manca una settimana all'atteso evento dei ragazzi di Antonio Floro Flores. Che se la vedranno nel primo atto della “Final Four” laziale con una Pro Vercelli altrettanto talentuosa. Si gioca al Rocchi di Viterbo e si spera di arrivare due giorni dopo (domenica 15) allo Scopigno di Rieti per disputare la finale che vale lo scudetto di categoria.

La "stellina" Giugliano: 34 gol finora tra stagione regolare e play off

Una nidiata di piccoli talenti quella di Floro Flores, in cui spicca certamente il capitano e numero dieci Marco Giugliano, classe 2008. Un'autentica “escalation” quella dell'attaccante napoletano che fa della velocità e della sensibilità di calcio le sue armi migliori. In questa stagione ha già messo a segno la bellezza di 34 gol, 26 nella stagione regolare, 8 nei play off. Giugliano – seconda punta o trequartista rapido nello stretto e nel dribbling - ha mosso i primi passi nel “Foglia Club” di Casamarciano (Na), la società fondata da Felice Foglia, ex calciatore del Torino anni novanta. A 8 anni passa alla Scuola Calcio “Lanzaro” che si trova a Nola, mentre nel 2018 si trasferisce a Napoli dove veste la maglia azzurra dell'Under 11 e Under 12. Torna poi alla “Lanzaro” per motivi logistici, fin quando nel luglio 2022 non lo individua il Benevento che lo inserisce nell'Under 15 di Dagoberto Carbone. Poi l'Under 16 e quest'anno la 17 con tanto di fascia di capitano al braccio.

La forza del gruppo: da Soprano a Battista

Ma l'Under 17 non è solo Marco Giugliano. Di talenti ce ne sono altri che si sono fatti spazio a suon di gol, da Giancarlo Soprano, anche lui 2008, punta centrale che ha messo a segno 21 gol in stagione regolare e uno nei play off, a Vincenzo Battista, sempre classe 2008, ala-centrocampista col vizio del gol: 8 in stagione regolare, 4 nei play off. Poi i vari Cammarota, Kwete, Del Gaudio, D'Ambrosio, Grilli, Scarpitella, Formicola, Scalici. Ora sono tutti attesi da questa fantastica festa dello sport giovanile, dove potranno una volta di più mostrare il proprio talento.