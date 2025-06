Benevento, domani altra riunione tecnica In mattina dovrebbero riprendere gli allenamenti del gruppo 1

L'impressione è che si apra un nuovo capitolo per il Benevento. In questa estate dominata dai play off più folli del calcio italiano, dalle incomprensioni coi giocatori che sono usciti in maniera triste al primo turno della manifestazione, si aprono forse nuove strade. E' il giorno dell'incontro (il terzo in questo periodo) previsto tra il presidente Vigorito, il direttore tecnico Carli, l'allenatore Auteri e il club manager Cilento.

Terminata la stagione, è plausibile che questo terzo incontro sia l'inizio di un nuovo corso, quello che mette le basi per la nuova stagione. Il nodo più grosso rimane l'organico da sfoltire, al di là delle posizioni di ciascun giallorosso.

Oggi è prevista la ripresa degli allenamenti

Tra l'altro proprio stamani il cosiddetto “gruppo uno” dovrebbe riprendere gli allenamenti dopo il periodo di ferie (non fatto). Difficile prevedere le mosse dei giocatori che la società ha posto in lista di sbarco e nel cui gruppo ci sono cinque giocatori a scadenza di contratto e uno che è solo in prestito (Oukhadda dal Modena). Tra l'altro ce ne sono alcuni tra questi (Veltri, Borello, Ferrara e Tosca) che hanno accettato il cosiddetto “piano ferie” e che dunque, almeno in teoria, dovebbero tornare ad allenarsi secondo kil programma della società. Ma di questi tempi tutto può essere vero, così come può invece essere falso., Non resta che attendere domani mattina.