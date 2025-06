Benevento, riunione fiume: la missione è "sfoltire e ricostruire" Si è tenuto come da programma il summit con Vigorito, Carli, Auteri e Cilento

La prima intenzione era quella di decidere quante più cose possibili. Era programmata nel pomeriggio, a partire dalle 15,30, e ovviamente si è tenuta, la riunione dei vertici societari e tecnici giallorossi: il presidente Vigorito ha accolto il direttore Carli, l'allenatore Auteri e il club manager Cilento per iniziare a gettare le basi per la prossima stagione.

Una riunione fiume, come poteva essere prevedibile, che è partita ovviamente dalla definizione dell'organico, dunque dalle possibili cessioni da porre in essere e eventuali nuovi arrivi.

Le relazioni tecniche di Carli e Auteri

Sia Carli che Auteri erano incaricati di presentare delle relazioni sui giocatori attualmente in organico, quelli da cedere e quelli da tenere. Il “karma” dei responsabili del futuro giallorosso è costituito da due verbi: “sfoltire e ricostruire”. E l'obiettivo che la società si è posta già da qualche mese, anche prima della terribile serata contro la Juventus. A definire questo indirizzo è stato il campionato controverso disputato dalla squadra giallorossa: sorprendente e meraviglioso nella sua prima parte, culminato con il titolo di “campione d'inverno”, deludente e sconcertante nella seconda, quando tutto ciò che s'era costruito è crollato come un castello di sabbia.

Si passa alla fase pratica: c'è tanto lavoro da fare

Un'impresa attende i responsabili della società: sfoltire e ricostruire sono spesso azioni che procedono in antitesi e non hanno gli stessi tempi. Ma i tempi saranno un ostacolo in più, perchè quelli per poter presentare in campo una squadra che possa regalare soddisfazioni sono scanditi dalla Lega, che presto varerà la nuova stagione sportiva (coppa Italia, calendari, ecc).

Dunque “step by step” il Benevento dovrà cominciare a pensare in fretta alla nuova stagione, alla programmazione della nuova squadra, al ritiro, alle prime amichevoli e via discorrendo. E' il passaggio dalla fase teorica a quella pratica. Il 30 giugno si chiude la vecchia annata anche dal punto di vista federale, il primo luglio si apre il mercato. Si può cominciare ad operare.