Auteri incassa la riconferma, ma cambia il suo staff Cassia e Di Mauro cercheranno altre strade. Auteri dovrà scegliere i nuovi collaboratori

Il Benevento riparte da Gaetano Auteri, ma non dal suo staff. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale della società, ma ci sono già state le strette di mano e le decisioni arrivate un po' a sorpresa. Nella sua quarta stagione in giallorosso il tecnico di Floridia, che ha incassato nella riunione di ieri la definitiva conferma, farà a meno questa volta dei fidi Loreno Cassia e Giuseppe Di Mauro.

La triade si scinde, il “secondo” e il “preparatore atletico”, grande serietà e professionalità eccelse, che hanno quasi sempre legato i propri destini all'allenatore siciliano (siciliani anche loro) provano altre strade. E Auteri dovrà scegliere un nuovo staff tecnico per questa sua quarta avventura nel Benevento.

Nella foto Giuseppe Di Mauro e Loreno Cassia che lasciano il Benevento