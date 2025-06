Mercato: attaccante e portiere le priorità del Benevento Torna il nome di Artistico

Si lavora in casa Benevento. Diverse le questioni che bollono in pentola. Bisognerà ultimare lo staff tecnico a disposizione di Gaetano Auteri: tanti sondaggi e qualche profilo beneventano. Ma ancora non si arriva ad una soluzione. C'è poi la questione del team manager: tra i nomi papabili ci sono quelli di Melara, De Falco e Padella, tutti ex giallorossi. Decisione che spetterà a Oreste Vigorito con l'ausilio di Marcello Carli e Alessandro Cilento che proseguirà nel ruolo di club manager.

Quali sono le priorità sul mercato?

Ma gli occhi sono puntati anche sul mercato: tra entrate ed uscite. Il club di via Santa Colomba opterà per diverse risoluzioni contrattuali. Ma non si potrà prescindere dalla ricerca di nuove figure. Le priorità sono l'attaccante e il portiere. Torna il nome di Artistico, c'è stato anche un incontro, settimana scorsa, tra il patròn giallorosso e Lotito della Lazio. Sul portiere il raggio d'azione è ampio. Nunziante andrà via: non mancano le offerte all'indirizzo del club sannita. Dovrebbe invece restare Mario Perlingieri. Dopotutto già nella stagione che si è appena conclusa è mancato un rinforzo in avanti indipendentemente dalla presenza del giovane napoletano che ha dimostrato di avere qualità ma che non potrà rappresentare “da solo” il reparto avanzato.