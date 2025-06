Trapani: la Caf rigetta il ricorso contro il -8 La squadra siciliana dovrà iniziare il prossimo campionato con una pesante penalizzazione

Uno sconto (due punti, gli resta il -7) alla Triestina, nessun riguardo per il Trapani. La società siciliana presieduta da Valerio Antonini dovrà iniziare il prossimo campionato di serie C da -8. La Corte d'Appello Federale ha rigettato il ricorso del club granata che era stata sanzionata per una serie di violazioni amministrative, conseguenza a detta della stessa società della stessa truffa di cui è stato vittima il Brescia. La cosa non è stata ritenuta un attenuante e sono stati confermati gli 8 punti di penalizzazione.