Ripresa degli allenamenti: da domani test di "forza" e "Bia" Un solo assente, Simonetti per problemi di volo, atteso per domani mattina

Ripresa degli allenamenti all'Imbriani come da programma. Questo pomeriggio era di ritorno il cosiddetto “Gruppo 2”, che dunque ha ufficialmente ripreso a lavorare in vista del “rompete le righe” che dovrebbe avvenire venerdì 27. Tutti presenti all'appuntamento pomeridiano, fatta eccezione per Simonetti, che è incappato in un ritardo del volo ed è atteso per domani mattina. Presenti anche i due appartenenti al “Gruppo1” vale a dire Borello e Ferrara. Assente invece Tosca, “ufficialmente” per un attacco febbrile. Ormai siamo agli sgoccioli di questa stagione che ha riservato in chiusura un po' di diatribe giuridiche e che probabilmente, per alcuni giocatori, terminerà nelle aule dei tribunali.

Da domani "test" per tuttti

Intanto la società ha già cominciato a lavorare anche per la prossima stagione. Tanto è vero che domani mattina alcuni elementi saranno impegnati i “test di forza” presso il Centro relax, altri invece rimarranno all'Imbriani per i “test Bia”. Per chi non lo sapesse “Bia” è l'acronimo dibioimpedenziometria ed è la più innovativa tra le tecniche “non invasive” di valutazione della composizione corporea e di distribuzione dei fluidi corporei. È un esame di tipo bioelettrico, rapido e non invasivo, che utilizza un’apparecchiatura elettronica e un sofisticato software. I giocatori dovranno sostenerlo a digiuno. I test continueranno anche nella giornata di mercoledì a gruppi invertiti, mentre giovedì sono previsti gli esami ematici.

Segnali di uno step importante per iniziare già la prossima stagione.