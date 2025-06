Benevento, vicino il primo colpo. E' un attaccante Trattativa in corso per Salvemini. Si parla col Cerignola

Ci siamo quasi. Il club di via Santa Colomba è al lavoro per chiudere il primo colpo di mercato. S'era detto che le priorità erano due: attaccante e portiere. Marcello Carli non ha perso tempo. Dopo essersi confrontato con Auteri sul piano tecnico e con il presidente Vigorito sull'aspetto economico, ha sondato il terreno con il calciatore. Si tratta di Francesco Salvemini del Cerignola. La punta centrale si è detta disponibile a vestire la maglia del Benevento. Ora bisognerà trovare l'accordo con la società di appartenenza. Proprio in queste ore il direttore giallorosso è a Cerignola per provare a chiudere la trattativa. Ore calde. Potrebbe arrivare a breve l'ufficialità, quella che conta nel calcio. La trattativa c'è. La disponibilità del calciatore pure.

Sarebbe un colpo importante per il Benevento. L'assenza di un attaccante si è fatta sentire nella passata stagione. Serviva un rinforzo già a gennaio. Ma oramai bisogna guardare avanti. Lo sta facendo il patròn Vigorito che dopo aver ripreso nell'organico due ex giallorossi (Melara nel ruolo di team manager e Padella come collaboratore di Carli) vuole iniziare a muoversi sul mercato. C'è una squadra da costruire.