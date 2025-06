Benevento, Salvemini in giallorosso. Ma c'è un altro colpo Il club giallorosso chiude per due giocatori: attaccante e difensore

L'accordo col Cerignola c'è. Manca solo l'iter burocratico. Francesco Salvemini sarà un giocatore del Benevento. Ruolo: punta centrale. Ma il calciatore non ha bisogno di presentazioni. E non è il solo che rientra nell'affare Benevento – Cerignola. Il club di via Santa Colomba si è accaparrato un altro elemento della rosa pugliese. Un giovane difensore, classe 2005. Si tratta di Raffaele Romano. Difensore di prospettiva abile a giocare nel ruolo di braccetto. Sarà un nuovo rinforzo del pacchetto arretrato: 18 presenze nella passata stagione col Cerignola. Si può già parlare di ufficialità. Francesco Salvemini e Raffaele Romano sono i primi colpi della Strega. Che non si ferma qui. Marcello Carli si era recato presso la sede del Cerignola per chiudere l'affare. Due acquisti importanti: uno rappresenta una certezza, l'altro rientra nel progetto giovani.