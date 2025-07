Alfieri ceduto in via definitiva alla Sambenedettese Lo scorso anno il centrocampista aveva giocato in prestito alla Recanatese

Una cessione annunciata da giorni nell'ambito dei giovani che hanno bazzicato la cantera giallorossa: Vincenzo Alfieri, classe 2002, centrocampista lo scorso anno in prestito alla Recanatese in serie D (31 partite, 5 gol), è stato ceduto a titolo definitivo alla Sambenedettese, neo promossa in serie C.

Questo il comunicato della società: “Il Benevento Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla U.S. Sambenedettese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Alfieri.

Il Club giallorosso ringrazia Vincenzo per la professionalità dimostrata in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni, sia professionali che personali".