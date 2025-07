Benevento, seconda giornata di allenamento all'Imbriani. LE FOTO Esercitazione tecnico-tattiche per Auteri. Maita disponibile da domani

Seconda giornata di allenamenti all'Antistadio Imbriani per i giallorossi, vecchi e nuovi (fatta eccezione per quelli del cosiddetto Gruppo 1, non ancora convocati). Si lavora già senza sosta, approfittando anche dell'aria fresca della mattina, sotto gli occhi attenti del neo team manager Fabrizio Melara. Dopo la prima parte dedicata alla fase atletica, Auteri è passato alle esercitazioni tecnico-tattiche con le sagome, cominciando a provare già i movimenti che serviranno in campionato. Ancora assente l'ultimo arrivato Mattia Maita, che è tornato a casa per sistemare le ultime cose relative al trasferimento a Benevento. Sarà disponibile sin da domani mattina. Lavoro a parte con Luca Aprile per i tre portieri: Gianmarco Vannucchi, Alessandro Nunziante (sempre in odore di cessione all'Udinese) e Manuel Esposito. Nel pomeriggio si replica con un'altra seduta di allenamento.

Nella foto di Taddeo, il portiere Gianmarco Vannucchi