Benevento, in arrivo un altro difensore: Ceresoli Viene dal fiorente vivaio dell'Atalanta: centrale di piede mancino

Manca solo l'ufficialità, ma si può già dire che il Benevento abbia concluso il suo undicesimo acquisto stagionale (i primi dieci: Salvemini, Romano, Pierozzi, Saio, Tsingaras, Maita, Vannucchi, Della Morte, Scognamillo e Borghini). Si tratta di un giovane talento dell'Atalanta Under 23, Andrea Ceresoli, 22 anni, difensore centrale di piede mancino (ma sa tirare molto bene di destro, con cui ha segnato i due gol l'anno scorso nei play off), all'occorrenza “quinto” di sinistra. L'ultima stagione l'ha iniziata nelle file del Catanzaro in B (7 presenze), poi a gennaio il ritorno alla Dea con cui ha conquistato e giocato i play off finali di serie C, disputati da protagonista: 12 partite e un gol nella stagione regolare, 5 presenze e 2 gol nei play off. Due anni fa ha anche sfiorato l'esordio con la prima squadra di Gasperini in Europa League, quando il tecnico ora della Roma lo convocò contro il Rakov Czestochowa (vittoria dei bergamaschi per 4-0), ma non riuscì ad esordire. Nel 2022-23 ha giocato in prestito al Mantova in serie C con cui ha totalizzato 33 presenze.

A Benevento arriva in prestito con diritto di riscatto (e contro-riscatto della Dea) e va a completare il reparto difensivo, che non dovrebbe vedere più altri arrivi.