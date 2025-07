Benevento, Tumminello sfumato: il post sui social non lascia dubbi La punta ha fatto ritorno a Crotone dopo l'interruzione della trattativa

Tumminello non sarà un calciatore del Benevento. Il club giallorosso e il Crotone avevano trovato l'accordo, con l'attaccante che ieri era in città per assistere al test tra i giallorossi e l'Equipe Campania. Alla fine, delle divergenze contrattuali hanno fatto saltare il banco, con Tumminello che è subito rientrato a Crotone.

Cosa ha pubblicato Tumminello sui social?

L'attaccante non ha perso tempo nel dare conferma "indiretta" del suo mancato passaggio a Benevento. Attraverso Instagram, Tumminello ha pubblicato tramite una storia il post della Lega Pro relativo alla composizione del girone meridionale di Serie C. Sotto l'immagine, la punta di Erice ha postato l'emoticon di uno squalo, simbolo del Crotone, lanciando magari un messaggio alla sua attuale tifoseria in merito alla permanenza.