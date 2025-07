Mignani: "Un sogno essere qui, vedevo in tv il Benevento in A. E su mio padre.." L'attaccante giallorosso si è subito tuffato nella nuova avventura sannita

Gugliemo Mignani si è subito messo a disposizione di Auteri dopo la firma che lo lega al club giallorosso per i prossimi tre anni. L'attaccante arriva dalla Pianese, dove è stato protagonista nelle ultime due stagioni (tra Serie D e C) con ben trentasette reti complessive. Al Francioni, contro il Latina, ha indossato per la prima volta la maglia della Strega. Mignani ha ammesso che l'interesse del Benevento nei suoi confronti non era affatto nuovo: "Ci rincorriamo da tantissimo tempo, la società mi segue da molto. Il Benevento per me fa un effetto speciale: ricordo che da bambino lo vedevo in televisione giocare in Serie A e B. Essere qui è un sogno. Ringrazio la società. Le aspettative sono altissime. Questa è una piazza dove c'è molta ambizione da parte di tutti. Non vedo l'ora di iniziare questo percorso. Ho trovato un ambiente molto sereno, tutti sono concentrati verso lo stesso obiettivo".

Mignani e i consigli di papà Michele

Mignani è un "figlio d'arte", considerato che il padre Michele è un allenatore di grande esperienza, attualmente al Cesena: "Abbiamo parlato di questa opportunità di Benevento, mi ha detto di godermela e di divertirmi. Oltre a questo, mi ha consigliato di essere sempre me stesso senza cambiare di una virgola tutto ciò che mi ha portato a questo punto". Mignani ha poi proseguito: "Le mie caratteristiche? Mi piace molto attaccare la profondità. Amo il gol, credo che una partita senza reti è come se fosse buttatia via".