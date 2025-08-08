Benevento, definito il nuovo capitano: la squadra ha scelto Maita

Il centrocampista che è pronto a guidare i compagni attraverso il proprio carisma

Benevento.  

Come anticipato, l'amichevole con il Frosinone ha definito il nome del nuovo capitano del Benevento. Come visto nel corso della sfida, la fascia è stata indossata da Maita. Il centrocampista è stato scelto dalla squadra attraverso una votazione. Il vice, invece, sarà Scognamillo. Una decisione prevedibile, che vede Maita come il nuovo leader della squadra, grazie al carisma e all'esperienza maturata nel corso di una lunga carriera vissuta tra Serie C e B. L'ex Bari parlò dell'eventualità di essere capitano nel corso dell'intervista rilasciata a Ottochannel, in cui sottolineò che "spetterà al mister e alla società decidere. Da parte mia, posso dire che sono felice di essere qui. La squadra vuole dare un bel segnale alla città e ai nostri tifosi. Sono venuto spesso a Benevento da avversario, è bello giocare qui. Vestire la maglia giallorossa è stato sempre un mio pallino. Ho tanta voglia di iniziare”. 

