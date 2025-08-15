Benevento, chi è Del Gaudio: il classe 2008 convocato contro il Guidonia Il giovane centrocampista sarà a disposizione di Auteri per il match di Coppa Italia

C'è un nome "nuovo" tra i convocati del Benevento per il match di domani contro il Guidonia. Tra i centrocampisti figura anche Matteo Del Gaudio, classe 2008, tra i calciatori del settore giovanile più talentuosi. Del Gaudio è uno di quelli che sta compiendo l'intera trafila nel vivaio giallorosso, a partire dall'under 15 fino ad arrivare a un passo dal sogno scudetto nella scorsa stagione, con l'under 17 guidata da Floro Flores. Non solo, il centrocampista sorrentino ha maturato anche delle esperienze nel campionato Primavera, da sotto età, agli ordini dell'ex tecnico Iezzo. Inutile dire che quest'anno sarà uno dei punti di riferimento della formazione Primavera, ma in attesa del campionato vivrà una importante esperienza in forza alla prima squadra, proprio contro il Guidonia in Coppa Italia.

Del Gaudio, le caratteristiche

Con il Benevento, Del Gaudio sta effettuando un percorso importante, nel corso del quale è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Si tratta di un play con un'ottima visione di gioco e con una buona intelligenza calcistica, oltre a essere molto valido tecnicamente. Importante e non trascurabile anche il suo comportamento fuori dal rettangolo di gioco, sempre professionale ed educato. Un mix di valori che ha spinto il Benevento a blindarlo, facendogli firmare il primo contratto da professionista con una durata di tre anni. Un'occasione che Del Gaudio vuole cogliere al volo per essere sempre più protagonista in maglia giallorossa.