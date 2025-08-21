Come anticipato, il Benevento ha definito la cessione di Ferrara al Cosenza. Ecco il comunicato pubblicato dal sodalizio giallorosso: "Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l'accordo con la società Cosenza Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo, con diritto di opzione ed obbligo di riscatto, del calciatore Antonio Ferrara. La società giallorossa augura ad Antonio le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza".
Benevento, ufficiale la cessione di Ferrara al Cosenza: i dettagli
La nota del sodalizio giallorosso sul trasferimento del calciatore
Benevento.