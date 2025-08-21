Benevento, ufficiale la cessione di Ferrara al Cosenza: i dettagli

Come anticipato, il Benevento ha definito la cessione di Ferrara al Cosenza. Ecco il comunicato pubblicato dal sodalizio giallorosso: "Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l'accordo con la società Cosenza Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo, con diritto di opzione ed obbligo di riscatto, del calciatore Antonio Ferrara. La società giallorossa augura ad Antonio le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza". 

