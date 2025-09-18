Benevento, Salvemini e il dato che lo accomuna a pochi altri giallorossi L'analisi riguarda gli ultimi 20 anni e tiene in esame i 3 gol messi a segno nelle prime 4 giornate

Ciccio Salvemini è arrivato a Benevento con la fama di essere un attaccante di tutto rispetto per la Serie C, ed è una etichetta che la punta sta confermando di meritare. Dopo le prime quattro partite di campionato, l'ex Cerignola ha messo a segno tre reti: un bottino che avrebbe potuto essere superiore, considerate le volte in cui è andato alla conclusione, ma che evidenzia comunque come il Benevento abbia finalmente un attaccante che va in rete con regolarità.

Cosa lega Salvemini a Clemente, Cia, Pintori e Caprari?

Negli ultimi vent'anni del Benevento Calcio, sono pochissimi gli attaccanti che nelle prime quattro giornate hanno messo a segno almeno tre gol. A guidare questa "classifica" è Cia, calciatore altoatesino che ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 2011/2012. Dopo 360 minuti, Cia gonfiò la rete in quattro occasioni, nei match giocati contro Lumezzane, Reggiana e Foligno. Subito dopo c'è Clemente, autore di tre marcature nell'annata 2007/2008, quella della promozione in C1 con Simonelli in panchina. Poi Pintori nella stagione 2010/2011, con due reti al Siracusa e una alla Nocerina. Il più recente, dopo Salvemini, è Caprari che in Serie A mise a segno tre gol complessivi contro Inter e Roma. In totale, compreso l'attuale bomber giallorosso, sono in cinque ad aver siglato almeno tre gol nelle prime quattro giornate di campionato negli ultimi vent'anni. Un dato esiguo che testimonia l'importanza dell'attuale regolarità che sta trovando il bomber giallorosso.