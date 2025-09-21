Padella sul ritorno: "Felice di aiutare il Benevento". E sui tifosi... Il dirigente giallorosso è stato presente alla presentazione del San Giorgio La Molara

Emanuele Padella lavora ogni giorno al fianco di Carli, perché il "mercato non dorme mai", anche quando è chiuso. Nel pomeriggio di ieri, entrambi si sono recati all'Avellola per vedere da vicino i giovani calciatori della Primavera guidata da Floro Flores, vincitori con il Cosenza con il netto risultato di 6-1. Poi Padella ha fatto tappa a San Giorgio La Molara, per la presentazione ufficiale della squadra locale in vista del campionato di Seconda Categoria. È stata anche l'occasione per parlare del ritorno in giallorosso: "Le sensazioni relative a questo nuovo ruolo sono positive. Sono tornato con un'altra veste, è un compito diverso rispetto a quando ero calciatore, ma sono contento di essere da supporto a questa società. Sono attento e concentrato per ottenere il massimo". Sulla piazza giallorossa, Padella è stato netto: "L'ho ritrovata sempre viva e appassionata, vive di calcio. I tifosi hanno bisogno di vittorie. Credo che quest'anno, se tutti remiano dalla stessa parte, potremmo fare qualcosa di importante".