Benevento-Trapani, da oggi via alla prevendita

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 10:00 di oggi 23 settembre 2025 e fino alle ore 15:45 del 28 settembre, saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.ite nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Trapani, in programma il giorno 28 settembre 2025 alle ore 15:00.
DI SEGUITO I PREZZI
Curva sud 14 € (Baby 0-5 5 € - Junior 6-10 8 €); Distinti 18 € (Baby 0-5 5 € - Junior 6-10 8 €); Tribuna Inferiore 22 € (Baby 0-5 5 € - Junior 6-10 8 €); Tribuna superiore scoperta 25 € (Baby 0-5 5 € - Junior 6-10 8 €); Tribuna superiore coperta 35 € (Baby 0-5 5 € - Junior 6-10 8 €); Tribuna Centrale 73 €; Settore ospiti 14 €.
NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€
BOTTEGHINI
I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:
lunedì 22 settembre 2025 - CHIUSO
martedì 23 settembre 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
mercoledì 24 settembre 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
giovedì 25 settembre 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
venerdì 26 settembre 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
sabato 27 settembre 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00
domenica 28 settembre 2025 - CHIUSO
Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).
NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.