Catania, Pelligra prolunga il contratto a Toscano La nuova scadenza è giugno del 2027

Il presidente del Catania, Ross Pelligra, ha annunciato in un breve ma suggestivo comunicato di aver prolungato il contratto tra la società rossoblù e l'allenatore Mimmo Toscano. Un attestato di stima infinito nei confronti del tecnico reggino. Ecco il comunicato di Pelligra.

"Ho il piacere di annunciarvi il rinnovo del contratto di mister Domenico Toscano al 2027. Ho grande fiducia in lui e nel suo staff e credo che andare avanti insieme sia la scelta giusta". Con queste parole il presidente del Catania, Pelligra, ha annunciato il prolungamento dell'accordo con l'allenatore della prima squadra. “Ricevo costantemente informazioni sul lavoro del mister con la squadra - spiega Pelligra nella nota diffusa dalla società -, in campo e fuori, e sono sicuro che torneremo presto a vincere le partite come a inizio campionato. Con lavoro, fiducia, sacrificio e passione. La nostra corsa continua, insieme. Forza Catania!”