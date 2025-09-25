Giudice sportivo: la Salernitana perde Capomaggio e Inglese per Casarano

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA' AMMENDA € 1.000,00
SALERNITANA, SIRACUSA
AMMENDA € 800,00
COSENZA, GIUGLIANO
AMMENDA € 400,00
MONOPOLI, TEAM ALTAMURA
AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA), AMARANTE ALESSANDRO (SORRENTO)
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 OTTOBRE 2025
FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAIURI VINCENZO (AUDACE CERIGNOLA), RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (SALERNITANA)
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SALSANO EMILIO (AZ PICERNO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA
PARIGI GIACOMO (LATINA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
INGLESE ROBERTO (SALERNITANA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CAPOMAGGIO GALO