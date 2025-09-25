Giudice sportivo: la Salernitana perde Capomaggio e Inglese per Casarano

Squalificati anche i tecnici Raffaele e Maiuri. Inibito fino al 2 ottobre Faggiano

Benevento.  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

SOCIETA' AMMENDA € 1.000,00 

SALERNITANA, SIRACUSA

AMMENDA € 800,00 

COSENZA, GIUGLIANO

AMMENDA € 400,00 

MONOPOLI, TEAM ALTAMURA 

AMMENDA € 300,00 

AUDACE CERIGNOLA 

DIRIGENTI ESPULSI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 OTTOBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA 

DI TORO ELIO (AUDACE CERIGNOLA), AMARANTE ALESSANDRO (SORRENTO) 

DIRIGENTI NON ESPULSI 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 OTTOBRE 2025 

FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA) 

ALLENATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA 

CESARETTI ALESSANDRO (LATINA) 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

MAIURI VINCENZO (AUDACE CERIGNOLA), RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (SALERNITANA) 

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA 

SALSANO EMILIO (AZ PICERNO) 

CALCIATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA 

PARIGI GIACOMO (LATINA) 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

INGLESE ROBERTO (SALERNITANA) 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 

CAPOMAGGIO GALO

