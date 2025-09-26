Per Benevento-Trapani un arbitro di grande esperienza Luca De Angeli di Milano ha già diretto quattro volte la squadra giallorossa

Sarà il “sesto anno” Luca De Angeli di Milano a dirigere domenica la sfida al Vigorito tra Benevento e Trapani. Il fischietto lombardo ha già incrociato per ben quattro volte il Benevento, che con lui ha ottenuto una vittoria (Benevento-Potenza del 29 ottobre '23, 1-0 grazie ad un gol di Masciangelo), un pareggio (Monterosi-Benevento del 30 marzo '24, 1-1 gol giallorosso di Pinato), e due sconfitte (Monopoli-Benevento del 25 settembre '24, turno infrasettimanale, deciso da un gol di Viteritti all'81', e Carrarese-Benevento del 28 maggio '24, andata semifinale play off, 1-0 gol di Finotto). Due volte ha invece incrociato il Trapani, che con lui ha ottenuto una vittoria col Potenza e una sconfitta casalinga col Catania). Complessivamente De Angeli ha diretto 52 partite in Lega Pro con 22 vittorie delle squadre di casa, 17 pareggi e 13 successi delle formazioni in trasferta. 15 i rigori concessi, 12 i cartellini rossi comminati. Quest'anno nel girone C ha diretto solo Giugliano-Salernitana (1-2).

De Angeli domenica sarà coadiuvato dagli assistenti Michele Rispoli di Locri e Rodolfo Spataro di Rossano. Quarto uomo Giuseppe Vingo di Piza, addetto al Fvs Giovanni Ciaramella di Napoli.