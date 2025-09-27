Aronica: "Benevento di grande valore, ma noi proveremo a fare la partita" "Vogliamo limitare le qualità migliori degli avversari". Assenti Nicoli e Giron

L'allenatore del Trapani Salvatore Aronica in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani col Benevento.

“Il valore del Benevento – dice - è sotto gli occhi di tutti, ma noi non saremo remissivi, proveremo a fare la partita”. Ci sono analogie con la sfida dellos corso campionato? “Partita analoga a quella dello scorso anno? Si, loro cercavano punti per i play off, noi per la salvezza. Ora le situazioni dicono le stesse cose, le analogie sono queste. Partita difficile come lo è stata col Catania e ad Altamura”. Per il Trapani, nonostante il -8 in classifica, può essere un test probante: “Esame di maturità? Si i numeri dicono questo e ci danno conforto, il Trapani ha dimostrato di potersi sedere al tavolo delle grandi. E' senza dubbio la partita più difficile di questo avvio di campionato contro un avversario che viene da un pareggio rocambolesco, Ma proprio queste partite ti fanno capire la forza della squadra”.

Cosa si aspetta dal tecnico avversario? “Auteri non è uno che difende o aspetta. Prevedo il tridente davanti e difesa a tre: rispetto al Catania cambiano le individualità. Potenziale offensivo ancora più importante, qualche correttivo lo faremo sicuramente, in funzione degli errori che abbiamo commesso. Si valuta sia l'aspetto difensivo che quello offensivo, una valutazione a 360 gradi”.

Nella gara con la Casertana c'era stato qualche variazione tattica nel Trapani: “Contro la Casertana avevo cambiato perchè avevano caratteristiche differenti. Possiamo reggere il 3-4-3 come abbiamo dimostrato contgro il Catania e ripartiremo così cercando di avere un uomo in più nel reparto avanzato”.

Gli esercizi di questi giorni sono tesi a limitare le virtù del Benevento: “Lavoriamo per limitare le qualità migliori degli avversari, sappiamo che Lamesta, Della Morte hanno qualità diverse da Manconi. Abbiamo lavorato sulle loro qualità migliori, ma pensando di fare anche noi la gara. Saremo più o meno stanchi alla terza partita. Indisponibili sono solo Nicoli e Giron, il resto stiamo valutando per vedere come stanno Vasquez, Negro e Salines che sono usciti con qualche acciacco contro il Catania”.