Serie C, 7a giornata: il clou è Cerignola-Catania Grande attesa anche per la Salernitana di scena sul campo di Casarano

Si chiude il primo tour de force del campionato, tre partire in sette giorni, uno sforzo a cui la serie C non è preparata. Otto partite si giocano domani, rispettando lo “spezzatino”, due si disputano lunedì sera.

Le sfide di domani: il solito "spezzatino"

Si comincia ad ora di pranzo col cosiddetto “lunch match”: alle 12,30 scendono in campo due deluse del turno infrasettimanale, il Potenza e l'Atalanta. Sono reduci entrambe da una sconfitta, i bergamaschi battuti in casa dal Crotone, i lucani sconfitti addirittura in casa del fanalino Siracusa, e cercano il riscatto ad ogni costo.

Si continua alle 15 e qui si entra nel vivo della settima giornata: al Vigorito c'è il Trapani ancora scosso dalla riconferma della penalizzazione di 8 punti, a Casarano gioca la Salernitana, “orfana” di alcuni suoi pezzi da novanta, da Capomaggio ad Inglese, fino a Liguori e a mister Raffaele. Il Casarano spera di recuperare Maiello e di poter continuare la sua striscia positiva. Sfida d'alta classifica anche Crotone-Casertana, con i pitagorici più convincenti in trasferta che in casa.

Alle 17,30 entra in scena il Catania

A risultati delle maggiori contendenti già acquisiti entra in campo il Catania. La squadra di Toscano ha sulla carta l'avversario più pericoloso e reso euforico dalla vittoria all'Arechi, il Cerignola. Tra i rossoblù non è ancora pronto Caturano, i pugliesi sembrano invece in gran spolvero. Sarà una partita di grande interesse. Alla stessa ora scendono in campo il Latina di Bruno che ospita il Team Altamura dell'altro sannita Curcio. Pontini in chiara ripresa. A Siracusa, dove hanno ripreso coraggio dopo la vittoria sul Potenza, se la vedono col Cosenza, che continua a vincere e convincere. Alle 20,30 una sola sfida, quella del Veneziani di Monopoli dove è di scena la Cavese. Padroni di casa chiaramente favoriti.

Due sfide per il “Monday night”

Lunedì 29, entrambe alle 20,30 giocano Giugliano-Sorrento e Picerno-Foggia. Incerto il derby campano, mentre il Picerno vuole dare continuità alla biona prestazione offerta contro il Benevento.

Le partite del Girone C

Potenza – Atalanta U23 (domenica 28 settembre, ore 12:30)

Benevento – Trapani (domenica 28 settembre, ore 15:00)

Casarano – Salernitana (domenica 28 settembre, ore 15:00)

Crotone – Casertana (domenica 28 settembre, ore 15:00)

Audace Cerignola – Catania (domenica 28 settembre, ore 17:30)

Latina – Team Altamura (domenica 28 settembre, ore 17:30)

Siracusa – Cosenza (domenica 28 settembre, ore 17:30)

Monopoli – Cavese (domenica 28 settembre, ore 20:30)

Giugliano – Sorrento (lunedì 29 settembre, ore 20:30)

Picerno – Foggia (lunedì 29 settembre, ore 20:30)