Benevento-Trapani: ecco i convocati di Auteri

Nessun rientro per il tecnico giallorosso in vista del match con i siciliani

benevento trapani ecco i convocati di auteri
Benevento.  

Reso noto l'elenco dei calciatori a disposizione di Auteri per il match di domani contro il Trapani, in programma alle ore 15 al Vigorito e valido per la settima giornata di campionato. Ecco i convocati: 

PORTIERI: Russo, Suppa, Vannucchi; 
DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena; 
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras; 
ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello. 

INDISPONIBILI: Esposito, Viscardi, Nardi, Simonetti

Ultime Notizie