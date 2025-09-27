Benevento-Trapani: ecco i convocati di Auteri

Reso noto l'elenco dei calciatori a disposizione di Auteri per il match di domani contro il Trapani, in programma alle ore 15 al Vigorito e valido per la settima giornata di campionato. Ecco i convocati:
PORTIERI: Russo, Suppa, Vannucchi;
DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena;
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia, Tsingaras;
ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.
INDISPONIBILI: Esposito, Viscardi, Nardi, Simonetti