Benevento-Trapani, Manconi: "Manteniamo questi ritmi, pensiamo subito al Latina" L'attaccante ha siglato il gol del vantaggio giallorosso contro i siciliani

Jacopo Manconi, autore del gol del vantaggio del Benevento contro il Trapani, ha commentato così la vittoria conquistata dai giallorossi col punteggio di 2-0: "E' sempre bello segnare, voglio continuare così e dare tutto me stesso per il gruppo. Soprattutto occorre mantenere questi ritmi. Non sarà facile, ma dobbiamo esserne in grado. Occorre subito pensare al Latina perché dobbiamo fare un campionato importante. Testa bassa e pedalare. Abbiamo preparato questa partita nel migliore dei modi, siamo riusciti a trovare il gol subito e questo ci ha aiutato tanto, ma siamo stati anche bravi a gestire la situazione. La partita è stata positiva. La presenza di Melara, De Falco e Padella? E' importantissimo, ci aiutano molto. Sono persone esperte che hanno fatto tanto, sono fondamentali. Oggi siamo entrati in campo per vincere, il pareggio di Picerno ci ha fatto arrabbiare e volevamo subito riscattarci"