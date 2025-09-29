Benevento già in campo: altra settimana "corta" Giovedì pomeriggio partenza per Latina, venerdì alle 20,30 sfida al Francioni

Un'altra settimana corta. Dal tour de force delle tre partite in sette giorni all'anticipo di venerdì a Latina. E' un momento di grande pressione per il Benevento, che è uscito benissimo dalla settimana terribile (7 punti in tre gare, con altre grandi che hanno pagato il conto) e si accinge a preparare un'altra trasferta insidiosa sul campo del Latina allenato dal beneventano Alessandro Bruno (che però non ha più nelle sue fila né Improta, né Ciciretti,il quale ultimo ha rescisso il contratto la settimana scorsa).

A dire il vero il Benevento ha già ripreso ad allenarsi: lunedì mattina di lavoro, soprattutto per chi non ha giocato contro il Trapani. Per chi invece era sceso in campo solo lavoro di scarico.

Domani, martedì 30, si torna all'Imbriani ancora di buon mattino: inizio della seduta di allenamento alle 10,15. Stesso programma per mercoledì 1 ottobre.

Giovedì 2 è già tempo di rifinitura in terra sannita: appuntamento al mattino alle 10,15. Nel pomeriggio alle 16 si parte per la città pontina, ritiro all'Hotel Garden.

C'è tempo per un ultima rifinitura venerdì 2 mattina: alle 10,10 circa la squadra si ritroverà al campo “Icano Ceccarelli” (fondo in sintetico) del capoluogo pontino per mettere a punto gli ultimi dettagli. Riunione tecnica alle 18,45, partita al Francioni alle 20,30.