Benevento, Saio: il primato e il duello con la Salernitana: "La strada è giusta" Le parole del centrale difensivo giallorosso nel corso di Ottogol

Ospite di Ottogol, il centrale giallorosso Pietro Saio ha parlato così dopo la vittoria col Trapani che ha permesso al Benevento di agganciare il primato della classifica, a partire dalla solidità nel pacchetto arretrato: "Siamo una squadra molto offensiva, quindi il compito di noi difensori è quello di cercare di organizzare le marcature preventive e di evitare i contropiedi. Contro il Trapani siamo riusciti nell'intento, abbiamo cercato di non commettere gli errori commessi contro il Picerno, quando ci è mancata la giusta cattiveria che ci sono costati due punti. Occorre limitare questi errori al minimo. Un punto di forza della difesa è anche Vannucchi che ci dà tante sicurezze. Poi è chiaro che ogni reparto ha la propria forza. Sono dell'idea che dobbiamo cercare in tutti i modi di mpm subire gol. Siamo una squadra che crea, gli attaccanti sono forti: prima o poi il gol lo fanno".

Saio e l'importanza dei calciatori esperti nel Benevento

Saio ha parlato anche dell'importanza degli elementi esperti in rosa: "In difesa c'è Scognamillo che ci mette una pezza in più. Maita è un ottimo elemento, mi ha sorpreso anche come ragazzo: è il primo che cerca di fare gruppo. Salvemini è uguale, si sacrifica molto per la squadra ogni volta che le cose si fanno difficili. Gli esperti sono fondamentali in questa rosa perché ci indirizzano sulla strada giusta".

Saio e la ricetta per vincere: "Serve un ambiente sano"

Il centrale difensivo giallorosso ha parlato dell'arrivo nel Sannio: "Per me è stata una grande opportunità. Il Benevento non ha bisogno di presentazioni. Non ho mai avuto la pretesa di essere titolare, questa è una squadra competitiva e in difesa ci sono tutti calciatori di livello. Sono contento, qui ho solo da imparare. Per vincere occorre creare un ambiente sano all'interno dello spogliatoio. Abbiamo bisogno di tutti, sarebbe impensabile vedere sempre gli stessi undici. Dobbiamo essere bravi e al momento il cammino intrapreso è positivo".

Saio e il pensiero sulla Salernitana

Saio ha parlato del duello a distanza con la Salernitana: "La Salernitana è forte, ma lo siamo anche noi. Non temiamo nessuno, questo è un campionato difficile e siamo concentrati sul nostro percorso. Poi vedremo quando ci affronteremo chi avrà ragione".