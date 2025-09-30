Benevento: Prisco, sospiro di sollievo, ecografia negativa Da verificare se potrà essere utilizzato già a Latina. Simonetti aggregato al gruppo

Le notizie che provengono dall'infermeria sono confortanti. L'ecografia a cui si è sottoposto Antonio Prisco dopo il risentimento accusato nel finale di partita contro il Trapani non ha rilevato nulla di patologico. Questo non vuol dire che il ragazzo di San Giuseppe Vesuviano sarà sicuramente in campo a Latina, ma appare evidente che l'unico ostacolo a questo punto sono i tempi ridotti per gestire il piccolo affaticamento accusato. Dopo la seduta di questa mattina ce ne sono solo altre due sull'erba dell'Imbriani, prima di partire giovedì pomeriggio già alla volta di Latina. Poi, così come abbiamo già spiegato, approfittando che la sfida è programmata per le 20,30, Auteri terrà un'altra seduta di allenamento, una “rifinitura bis” al Ceccarelli di Latina, un campo in sintetico della città pontina.

Simonetti in gruppo

Lo aveva anticipato proprio Auteri: “Simonetti da lunedì si aggrega alla squadra”. E il “tuttocampista giallorosso ha fatto finalmente ritorno in gruppo. Anche in questo caso aspettarsi che il romano sia già pronto per entrare in campo è probabilmente solo un'illusione. Il tecnico lo ha spiegato: “Ha saltato tutta la preparazione e questa prima parte di campionato. E' giusto attendere ancora un po'”. E' evidente che Auteri abbia tante frecce al suo arco, con la possibilità di aspettare che Simonetti faccia passi avanti anche nel recupero di una condizione accettabile. E' possibile però che il giocatore guadagni la sua prima convocazione proprio per la trasferta di Latina.

Intanto la società ha comunicato che Auteri sarà in conferenza stampa giovedì alle 12, prima di partire nel pomeriggio alla volta di Latina.