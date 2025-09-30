Al Francioni dirige un arbitro veneto Drigo a maggio diresse il play off tra Albinoleffe e Atalanta con un gran gol di Ceresoli

Sarà il “terzo anno” Mattia Drigo di Portogruaro a dirigere venerdì la sfida al Francioni tra Latina e Benevento. Il fischietto veneto, che nella vita di tutti i giorni è un consulente assicurativo, ha diretto 24 partite in Lega Pro, compresa una nei play off, quella tra Albinoleffe e Atalanta (1-3) del 7 maggio scorso con un gran gol di Ceresoli (dall'altra parte c'era Borghini). Nel suo curriculom in C solo due espulsioni, ma ben 8 rigori. Ovviamente Drigo non ha mai prima d'ora diretto il Benevento.

Al Francioni sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cassano di Saronno e Federico Mezzalira di Varese. Quarto uomo Alessandro Colelli di Ostia Lido, addetto al Fvs Giampaolo Jorgji di Albano Laziale.