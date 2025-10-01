Benevento, l'ultima vittoria a Latina firmata da Iscaro e Zotti Il bilancio complessivo è nettamente favorevole alla strega

Non si può certo dire che quella col Latina sia una partita dalle tradizioni sfavorevoli per il Benevento. Da quel lontano 7 ottobre del '51, la prima volta consumata nel vecchio Meomartini (4-2) la sfida tra sanniti e pontini si è giocata altre 21 volte e il bilancio complessivo arride decisamente alla vecchia strega: complessivamente 11 vittorie, 8 pareggi, solo 3 sconfitte.

Anche in terra laziale non è andata sempre male ai giallorossi, che iniziarono questa storia coi nerazzurri il 17 febbraio del 1952 proprio con una vittoria per 2 a 1: vantaggio pontino al 17' con Tarquini, pareggio al 53' con Pugliese, gol della vittoria all'80 con Labate. La vittoria in terra pontina è stata sfiorata tante volte negli anni e colta complessivamente in 3 occasioni, ma nelle ultime cinque sfide al Francioni è sempre finita in parità. Cosicchè l'ultima vittoria dei giallorossi sul campo del Latina risale addirittura al 29 novembre del 1987, campionato di C2 (allenatore Maurizio Simonato): al 2' segnò Graziano Iscaro, all'11' pareggio il nerazzurro Salerno, il gol della vittoria fu di Giancarlo Zotti al 51'.

Tra le tante sfide tutte in C ce ne sono anche due in serie B: al Francioni il 17 settembre 2016 terminata 1-1 (De Vitis e Pajac), l'11 febbraio 2017 vittoria dei giallorossi per 2-1 (Corvia, Pezzi, Ciciretti).

Tornati in C da due stagioni si sono registrati due pareggi al Francioni (0-0 il 17 dicembre 2023, 1-1 lo scorso 22 febbraio 2025, vantaggio di Lanini, pari di Scravaglieri) e due vittorie larghe al Vigorito: 4-0 il 21 aprile del 2024, 5-0 il 13 ottobre 2024. Tutto è pronto per la 23a sfida.

Nella foto l'ex giallorosso Giancarlo Zotti